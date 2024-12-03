Курск, 3 декабря, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и его коллега из Минпросвещения Сергей Кравцов 3 декабря посетили с рабочим визитом Курскую область. Они провели ряд встреч, обсудили проблемы, связанные с предоставлением жилья для переселенцев и образованием для детей, проживающих в приграничных районах.

Правительство Курской области Курская область

Министры вместе с губернатором Курской области Алексеем Смирновым, в День Неизвестного Солдата, у Вечного огня возложили цветы к мемориальному комплексу «Курская дуга».

Смирнов и Файзуллин осмотрели пункт личного приёма в креативном пространстве «Поток», где вручают сертификаты на жильё льготным категориям граждан из приграничных районов. Они вручили сертификаты на приобретение жилья восьми семьям из приграничных районов.

Отмечается, что с 12 ноября более 500 семей получили сертификаты, работа продолжается.

«Большинство жителей приграничья хотят вернуться в родные места, поэтому предстоит большая работа по восстановлению инфраструктуры. Уверен, что при поддержке федерального центра мы справимся с этой задачей. Обсудили строительство объектов культуры и здравоохранения», — рассказал Алексей Смирнов.

На встрече с застройщиками обсудили строительство детских садов и школ, жилья для переселенцев, модернизацию систем водоснабжения. Застройщики выразили готовность предоставлять жильё по сертификатам.

Алексей Смирнов и Сергей Кравцов посетили детский технопарк «Кванториум», где обучаются более 2 тыс. детей и реализуется 131 программа. Ребята занимаются 3D-моделированием, управлением беспилотниками, разработкой умных роботов и сайтов. Развернута площадка подготовки к ЕГЭ для старшеклассников.

«Пообщались с будущими выпускниками о процессе сдачи экзаменов. Совместно с федеральным министерством разрабатываем порядок, позволяющий ребятам из приграничья сдать ЕГЭ по желанию для поступления в вузы», — добавил Смирнов.

После осмотра «Кванториума» Кравцов и Смирнов обсудили подготовку к ЕГЭ, организацию обучения и поддержку учителей.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области начали выдавать сертификаты на жильё для жителей региона, которые в августе были вынуждены покинуть свои дома из-за ситуации на приграничной территории.

Стоимость одного квадратного метра в сертификате определяет Минстрой РФ. На четвёртый квартал она составляет 85 416 рублей. Власти напомнили, что также продолжается выдача сертификатов людям, проживающим в пятикилометровой зоне и отселённых районах. Она началась в 2023 году.

По состоянию на 22 августа, в курских приграничных районах решили остаться около 20 тыс. человек. Выехали из населённых пунктов более 130 тыс. жителей. Как доложил на совещании с президентом России Владимиром Путиным губернатор Смирнов, для переселения уже выдали свыше 200 сертификатов на жильё, их получили более 400 человек. Всего в зоне, которую решено было отселить и эвакуировать по решению оперштаба, проживали 152,5 тыс. человек.

Тогда же глава государства поддержал предложение губернатора об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону.

19 октября правительство РФ выделило на выплаты пострадавшим в Курской области дополнительно более 3,2 млрд рублей. Средства направили из резервного фонда правительства, предназначенного для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости. Выплаты составят 75 тыс. или 150 тыс. рублей в зависимости от степени утраты имущества — частичной или полной.