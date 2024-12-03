Москва, 3 декабря, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Vyacheslav Prokofyev / Kremlin /Global Look Press

Встреча прошла в рамках подготовки к заседанию высшего госсовета Союзного государства в Минске, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин принял в Кремле секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к запланированному на пятницу в Минске Высшему государственному совету», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировал, что в Минске пройдёт заседание высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Глава правительства уточнил, что предстоящая встреча высокого уровня будет приурочена к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

В сентябре министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск планирует подписать с Москвой межгосударственный договор о гарантиях безопасности, где будет заложен принцип использования обычного и ядерного вооружения. Министр добавил, что Белоруссия значительно укрепила двусторонние отношения со стратегическим союзником и партнёром — Россией — как на двусторонней основе, так и в рамках Союзного государства.