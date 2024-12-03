Москва, 3 декабря, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Уголовное дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд, сообщила 3 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

ТАСС

Ведомство на своём сайте отметило, что утверждено обвинительное заключение по этому делу в отношении восьми фигурантов. Их обвиняют по нескольким статьям: п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», ч. 4 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Кроме того, двоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда взрывных устройств». Все обвиняемые будут находиться под стражей.

Следствие считает, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и несколько неустановленных лиц создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела. Группа создавалась для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году.

Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление взрывного устройства. Оно было доставлено на Крымский мост на грузовом автомобиле, которым управлял мужчина, не знавший о замыслах, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв. Он обрушил часть шоссе и задел грузовой состав, двигавшийся по железнодорожной части моста. Также загорелись семь цистерн. В феврале 2024 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства этого теракта установлены.

В октябре 2024 года стало известно, что следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинца Сергея Андрейченко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Их считают причастными к подрыву Крымского моста в 2022 году.