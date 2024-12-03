Москва, 3 декабря, 2024, 21:59 — ИА Регнум. По случаю Дня Неизвестного Солдата 3 декабря по всей России прошли церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам. О проведении мероприятий рассказали главы российских регионов.

Владимир Гердо/ ТАСС

Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, ранее руководившая программой «Время героев», написала в своём Telegram-канале, что в Биробиджане цветы были возложены к Вечному огню в сквере Победы.

«Их имена неизвестны, на их могилы не могут прийти родственники и потомки, но их подвиг мы не забудем никогда. Это — наши герои, наша память, наша история. Без этого нет будущего: ни каждого из нас, ни всей нашей Великой страны», — отметила она.

В Тамбове цветы возложили к мемориальному комплексу на территории Воздвиженского кладбища. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов отметил в Telegram-канале, что страна помнит неизвестных героев, которые ценой своих жизней спасли Родину в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил, что более 2,5 млн бойцов до сих пор числятся пропавшими без вести.

Первышов обратил внимание, что на территории Воздвиженского кладбища захоронены более пяти тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Он рассказал, что благодаря экспедициям тамбовского отделения «Поискового движения России» только в 2024 году удалось обнаружить останки 156 погибших. Врио губернатора назвал эту работу примером настоящего патриотизма, отметив, что власти поддержат такую деятельность.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём Telegram-канале также отметил значение работы поисковых отрядов.

«Отдельно в этот день хочется упомянуть тех, благодаря кому всё больше неизвестных воинов вновь обретают свои имена — поисковиков. За прошедший сезон они провели 30 экспедиций, в которых приняли участие более 400 человек, подняли останки 177 бойцов и командиров Красной армии, установили имена 28 без вести пропавших и нашли родственников шести солдат», — уточнил он.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале отметил большое значение Дня Неизвестного Солдата.

«Отцы, деды и прадеды нынешних поколений россиян не отступили перед лицом врага, отстояли свободу и независимость страны. Многие из них погибли и были захоронены в братских могилах, остались в окопах и воронках в местах сражений. Имена павших подчас невозможно установить. Но память о них жива», — отметил глава региона.

Лимаренко подчеркнул, что жертва этих людей сейчас в сердцах воинов, защищающих страну в зоне специальной военной операции. Он добавил, что победа и в этот раз будет за Россией.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в свою очередь, рассказал о церемонии возложения цветов, которая прошла в областном центре.

«Наша задача — помнить всех защитников Отечества, быть достойными своих предков, преданно служить интересам страны и делать всё, чтобы Россия оставалась непобедимой, процветающей державой», — написал он в своём Telegram-канале.

Видеозапись с церемонии возложения цветов также распространил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он уточнил, что благодаря поддержке президента Владимира Путина в стране в течение пяти лет ведётся восстановление воинских мемориалов. Никитин подчеркнул, что эта работа продолжится.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря 2023 года участники движения «Волонтёры Победы» провели по всей России мероприятия в память защитников Родины. Они возложили цветы к Могилам Неизвестного Солдата, Вечному огню, памятникам и мемориалам, провели уроки мужества в образовательных учреждениях. Участники движения рассказали школьникам и студентам про подвиг советских солдат в ходе Великой Отечественной войны.

Законопроект, который установил 3 декабря Днём Неизвестного Солдата, был принят в 2014 году. Тогда первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Франц Клинцевич отметил, что страна, определив эту памятную дату, выполняет свой долг перед безымянными героями.