Москва, 3 декабря, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала Минздраву провести разъяснительную работу с медицинскими организациями в регионах по вопросу перехода на обязательные клинические рекомендации.

Указанные нормы (об оказании медицинской помощи на основе клинических рекомендаций) должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

«Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей», — сказала Матвиенко в ходе встречи со статс-секретарями министерств.

Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в свою очередь сообщил, что по данному вопросу была проведена встреча с медиками, а в настоящее время готовятся дополнительные предложения.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Минздрав одобрил новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Они начнут действовать с 1 января 2025 года.

Документ описывает действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медпомощи. В частности, в документе уточняется, какое именно обезболивание и в каких дозах рекомендуется роженицам. Кроме того, изменится порядок ведения наблюдения за роженицей.