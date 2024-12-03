Москва, 3 декабря, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее после введения в этой стране военного положения.

Россия внимательно наблюдает за ситуацией, сказал Песков.

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — сказал пресс-секретарь президента «Интерфаксу».

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа.

Ранее оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Минобороны Южной Кореи созвало совещание первых лиц военного руководства, их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.

Командующий военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль за всеми СМИ. Представители вооружённых сил Южной Кореи заявили, что целью введения военного положения является борьба с антигосударственными силами.

Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал граждан страны объединиться и защитить работу парламента страны. Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хук обратился к военным с призывом отказаться от соблюдения военного положения, политик заявил, что президент ввёл военное положение незаконно. Парламент страны проголосовал против введения военного положения.

Посольство РФ в Сеуле призвало россиян в Южной Корее отказаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. В соцсетях жители страны сообщили, что на улицах Сеула появилась военная техника.