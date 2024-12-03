Тбилиси, 3 декабря, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Председатель партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили опроверг слухи о своей отставке. Об этом сообщается в заявлении партии.

Асатур Есаянц/РИА Новости

Ранее оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари Архи» сообщил, что, по имеющейся в его распоряжении информации, Гарибашвили покинул партию. Однако политик опроверг эти слухи.

«Я хочу подчеркнуть, что продолжаю работать на позиции председателя «Грузинской мечты», являюсь членом нашей команды, а вся другая информация не соответствует действительности», — приводятся его слова в заявлении.

Как сообщало ранее ИА Регнум, один из членов политического объединения Гий Вольский заявил, что информация об уходе председателя недостоверна и данный вопрос даже не рассматривался.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Победу на них одержала «Грузинская мечта». Партия набрала 53,93% голосов и получила в парламенте 89 мандатов.

28 ноября власти Грузии решили приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После этого в республике возобновились протесты.