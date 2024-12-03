Анкара, 3 декабря, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и России, последние события в Сирии, глобальные и региональные проблемы», — отметила пресс-служба.

Эрдоган в ходе разговора заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии, сказано в сообщении. Необходимо политическое решение для выхода из конфликта, отметил также президент Турции.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

29 ноября сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум. 2 декабря командование правительственной армии Сирии заявило, что войска страны и ВКС РФ уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии посягательством на суверенитет этой арабской республики. Песков подчеркнул, что Россия выступает за восстановление конституционного порядка на сирийской территории.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что сообщения о вероятном конфликте Турции и России на территории Сирии могут являться частью информационной войны, так как с учётом имеющихся договорённостей и соглашений такое столкновение невозможно.