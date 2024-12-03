Сеул, 3 декабря, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Военнослужащие, обеспечивающие военное положение в Южной Корее, проникли через окно в здание Национального собрания (парламента) республики, сообщил 3 декабря южнокорейский телеканал YTN.

Кадр из видео

По информации журналистов, у входа в задние собрались депутаты и другие граждане, которые пытались не пустить представителей армии вовнутрь. При этом между военными и гражданскими лицами завязалась потасовка.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в республике военное положение. Он назвал это решение «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей», а также для поддержания устойчивости страны от действий антигосударственных сил.

Генерал Пак Ан Су, назначенный командующим военным положением, объявил о приостановке работы парламента и политических партий в Южной Корее. Кроме того, командование военным положением запретило проводить митинги, а также ввело контроль над всеми средствами массовой информации (СМИ) и печатными изданиями.

В социальных сетях Южной Кореи появились сообщения о том, что на улицах Сеула появилась военная техника. Также стало известно, что офицеры армии приказали всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности на случай протестов. Представители вооружённых сил страны также заявили, что целью военного положения является борьба с антигосударственными силами.

В свою очередь депутаты парламента Южной Кореи собрались на заседание и проголосовали за отмену военного положения в стране. Перед этим бывший президент республики Мун Чжэ Ин попросил граждан объединиться и защитить работу парламента страны.

Кроме того, глава правящей в стране партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хукпризвал вооружённые силы отказаться от соблюдения военного положения. По словам политика, введение этого режима в стране незаконно.