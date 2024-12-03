Москва, 3 декабря, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Кириллов и Алексей Савченко обвиняются в получении взяток общей суммой около 105 млн рублей.

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

«Кириллову и Савченко предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере), сумма взяток, вменяемых им в вину, составляет порядка 105 млн рублей», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Уточняется, что Савченко и Кириллов были арестованы ещё в феврале 2024 года, однако с того момента не говорилось о сути их обвинений.

Ч. 6 ст. 290 УК России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или штраф в размере до пяти миллионов рублей.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября арестовали также заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в связи с тяжестью преступления суд избрал меру пресечения в виде заключения фигуранта под стражу на срок до 9 декабря. До этой же даты продлено предварительное следствие по делу.