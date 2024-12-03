Москва, 3 декабря, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Российская таможня перекрыла канал контрабанды товаров военного назначения в США и ЕС, сообщили 3 декабря в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ

В ведомстве уточнили, что всего удалось перехватить 20 подобных грузов.

«Всего перехвачено 20 посылок с прицелами для снайперских винтовок, автоматов различных модификаций на базе АК и гранатомётов, а также со средствами бронезащиты и военной амуницией», — отметила ФТС в своём Telegram-канале.

В организации преступной схемы подозревается гражданин одной из стран ЕС. Правоохранительные органы считают, он вербовал подельников в российских городов, используя мессенджеры.

Исполнители получали посылки с военными товарами у российских продавцов. После грузы переупаковывались и отправлялись за рубеж. Оплата за товары и услуги производилась в криптовалюте.

Против иностранного гражданина российские следователи возбудили 19 уголовных дел по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). За это преступление мужчине грозит наказание от пяти до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в июле появилась информация, что российские силовики пресекли канал контрабанды деталей для военной техники в Челябинской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина РФ, которого заподозрили в причастности указанных поставка. В УФСБ по Челябинской области уточнили, что мужчину задержали после оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии через транспортную службу. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ.