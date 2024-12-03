Москва, 3 декабря, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Малайский медвежонок Московского зоопарка переехал в неэкспозиционное помещение своего вольера. Об этом сообщил зоосад в своем Telegram-канале.

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«Наша маленькая малайская медведица переехала в неэкспозиционное помещение своего вольера», — говорится в сообщении. В зоосаде уточнили, что эта зона не будет видна посетителям, она предназначена для отдыха животного и работы специалистов с подопечным.

«Когда наша малышка уже достаточно подросла и привыкла к транспортному боксу, пришло время познакомить её с новым домом», — рассказали в зоопарке.

В новом помещении больше пространства для игр и дальнейшего развития медведицы. Кроме того, в комнате создали ярусность, чтобы медвежонок практиковала и улучшала свои навыки лазания.

«С новым вольером мы знакомили малышку понемногу, вначале принося её туда на несколько часов, постепенно увеличивая время», — приводятся в сообщении слова ведущего зоотехника отдела «Млекопитающие» Дениса Кочатова. Он рассказал, что при первом заходе в новое место медведица проявила настороженность и внимательно изучила пространство. Однако, добавляет Кочатов, быстро освоившись, она начала активно исследовать всё, что было в комнате, и играть с игрушками, которые переехали вместе с ней из игровой комнаты.

«Конструкции для лазания здесь значительно сложнее, так что мы обязательно стелили на пол мягкие одеяла и страховали малышку в процессе покорения новых высот», — пояснил зоотехник. По его словам, медведица гармонично развивается и радует своей сообразительностью.

Полугодовалую самку медведицы привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы. Ей уже девять месяцев, она хорошо ест, быстро растет и весит уже более 15 килограммов. Детеныш прошел период адаптации к новым условиям и привык к сотрудникам зоопарка. Москвичи могут принять участие в голосовании на сайте «Активный гражданин». Среди предложенных вариантов — Аврора, Джави, Маша, Сунни, Августа и Злата.