Москва, 3 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» сохранила первое место в обновленном ESG-рэнкинге компаний агентства RAEX. Крупнейшее российское агентство в области некредитных рейтингов формирует рэнкинг с 2018 года на основе всестороннего анализа качества управления ESG-рисками и возможностями.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В декабрьский ESG-рэнкинг RAEX вошли 120 компаний из России, Казахстана и Монголии. Первое место в списке по-прежнему принадлежит компании «ФосАгро», второе — «Норильскому никелю», на третьем месте расположился Сбербанк. По состоянию на начало декабря «ФосАгро» не только возглавила общий список компаний по итоговой ESG-оценке, но и подтвердила лидерство в комплексной оценке показателей социального раздела рэнкинга.

Генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников поблагодарил экспертов RAEX за проделанную масштабную работу по оценке корпоративных практик. «С момента основания «ФосАгро» сохраняет приверженность устойчивому развитию. Наша стабильно высокая позиция в рейтинге RAEX — подтверждение успешного внедрения принципов ESG в долгосрочную стратегию развития компании. «ФосАгро» системно внедряет наилучшие доступные технологии, постоянно совершенствует качество управления и наращивает поддержку социальных и благотворительных программ, на которые только за ‪2022–2023 гг. было направлено свыше 25 млрд рублей», — заявил Михаил Рыбников.