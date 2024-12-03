Киев, 3 декабря, 2024, 18:01 — ИА Регнум. На Украине создаются альянсы и медиакампании для свержения киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна. ua», ссылаясь на свой источник в политических кругах.

Офис президента Украины

Издание передаёт, что на фоне победы избранного президента США Дональда Трампа и возобновившихся разговорах о скором завершении конфликта оппозиционные к Зеленскому силы резко усилили активность. Отмечается, что отправленный в СИЗО Игорь Коломойский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) также выступил с обвинениями в адрес Зеленского.

«Сейчас все начали дружно интриговать против Зеленского, искать выходы на близкое окружение Трампа. Коломойский, например, установил контакт с Борисом Эпштейном. Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти», — поделился мнением неназванный эксперт.

Согласно данным издания, в случае новых выборов президента, Зеленский проиграет украинскому послу в Лондоне, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, если тот решит баллотироваться. В связи с этим, сообщается, что оппозиция всё чаще призывает к скорейшей остановке войны по линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября ирландский журналист Чей Боуз написал, что режим Зеленского рухнет сразу после завершения конфликта на Украине. Он напомнил предвыборные обещания главы киевского режима о мире в стране и искоренении коррупции и призвал в связи с этим посмотреть на нынешнюю Украину.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин назвал власти на Украине узурпаторами, потому что они утратили свою легитимность. Российский лидер отметил, что с юридической точки зрения эти люди не имею права отдавать приказы украинским воскам, а исполняющие приказы Киева становятся соучастниками его преступлений.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный президент страны, однако его выборы не проводились.