Москва, 3 декабря, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Самая дорогая квартира в Москве продаётся за 4,3 млрд рублей и принадлежит бывшей невестке покойного депутата Госдумы и долларового миллиардера Бориса Зубицкого Виктории Казак. Об этом 3 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Двухуровневый пентхаус расположен в престижном жилом комплексе Copper House на Бутиковском переулке вблизи набережной Москвы-реки. Из окон апартаментов площадью 430 кв. м открывается вид на парк «Музеон» и памятник Петру I. В квартире шесть жилых комнат: три спальни, гостиная-кухня, оборудованная стеклянным потолком, кабинет, тренажёрный зал и прачечная. На территории пентхауса располагаются также пять санузлов.

В 2017 году сыновья основателя кузбасского Промышленно-металлургического холдинга с основным активом ПАО «Кокс» Зубицкого Евгений и Андрей начали спор за наследство предпринимателя. В нём также участвовала супруга Андрея — Виктория Казак, которой муж передал 16% акций компании «Кокс».

Через четыре года Казак отозвала иски против второго сына бизнесмена, продала принадлежавшую ей долю в «Коксе» за $100 млн и вышла из компании. В 2021 году она стала владелицей квартиры в центре столицы, которая ранее принадлежала её свёкру Зубицкому.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Москве на продажу выставили квартиру на Старом Арбате за 100 млн рублей. Она находится в доме генерала русской армии и известного благотворителя Альфонса Шанявского, где в своё время останавливались писатель Иван Бунин и поэт Константин Бальмонт. Площадь квартиры составляет около 212 кв. м.