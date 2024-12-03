Москва, 3 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. ВМФ и ВКС в ходе учений провели совместные пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования в Восточном Средиземноморье, сообщила пресс-служба Минобороны.

РИА Новости / Алексей Майшев

Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон», дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» произвела пуск крылатой ракеты «Калибр», также в учениях участвуют истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сказано в сообщении.

«Из назначенного района на побережье Средиземного моря расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» выполнил боевой пуск крылатой ракеты «Оникс». Назначенные цели поражены прямыми попаданиями», — отметила пресс-служба.

В ходе подготовки к учению было проведено наращивание состава группировки ВС РФ в восточной части Средиземного моря, сказано в сообщении. Группировки проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, практические бомбометания. Часть боевых упражнений выполняется с применением новейших средств, недавно принятых на вооружение, отметила пресс-служба.

«В учениях задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и береговой ракетный комплекс «Бастион». Учения в восточной части Средиземного моря проводятся с соблюдением действующих норм международного права, а также соглашений Российской Федерации с иностранными государствами», — сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года были проведены стратегические командно-штабные учения «Океан-2024». В них приняли участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС РФ, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники и более 90 тыс. человек личного состава.

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с ИА Регнум отмечал, что одной из задач прошедших учений было дать понять Лондону и Вашингтону, что, если потребуется, ВМФ России готов к нанесению оперативно-тактических и стратегических ударов.