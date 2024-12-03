Киншаса, 3 декабря, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Свыше 140 человек умерли в ноябре на юго-западе Демократической Республики (ДР) Конго от неизвестной болезни, сообщает 3 декабря Reuters со ссылкой на местные власти.

MARIE JEANNE MUNYERENKANA/EPA/ТАСС

Симптомы, наблюдающиеся у заболевших, напоминают грипп. У людей поднимается температура и сильно болит голова, рассказали заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки и министр здравоохранения региона Аполлинер Юмба. Они добавили, что заболевшие умирают дома из-за отсутствия лечения.

«Это сельская зона здравоохранения, поэтому с поставками лекарств есть проблемы», — отметил лидер гражданского общества Сефориан Манзанса.

Он добавил, что число заражённых продолжает расти, поэтому ситуация очень тревожная. Болезнь чаще всего поражает женщин и детей.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинформированы о заболевании и работают вместе с министерством здравоохранения Конго над дальнейшими исследованиями, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вспышку неизвестной болезни зафиксировали в штате Гуджарат на западе Индии. Первоначально лихорадку неясного происхождения приняли за пневмонит. За период с 3 по 7 сентября в округе Кач, граничащем с Пакистаном, от неё умерли десять человек. После этого скончались ещё пятеро. Образцы, взятые у умерших, отправили в Национальный институт вирусологии.