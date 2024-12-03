Тбилиси, 3 декабря, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Грузии вызвало послов Литвы и Эстонии, а также временную поверенную в делах посольства Латвии в связи с санкциями, которые были введены против грузинских властей.

Стрингер /Sputnik/РИА Новости

Об этом сообщило 3 декабря агентство «Sputnik Грузия». При этом журналисты отметили, что дипломаты этих стран отказались от официальных комментариев по указанному поводу.

На момент появления в СМИ информации о вызове послов и поверенной министерство иностранных дел Грузии не публиковало сообщений по этому поводу.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в грузинской столице активизировались после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Власти республики также отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Брюсселем.

1 декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. 2 декабря Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против Грузии. На такой шаг они пошли после применения силы к участникам беспорядков в Тбилиси.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с Майданом на Украине. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля также добавил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.