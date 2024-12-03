Энергодар, Запорожская область, 3 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Инженер цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергей Потынг признался в попытке совершить теракт во время визита на станцию инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Попытка совершения теракта произошла в мае 2023 года.

«Да, полностью признаю вину, но я не знал, что машина будет находиться на территории ЗАЭС и что она сотрудника полиции. Я получил взрывчатку и какое-то время она у меня хранилась», — цитирует ТАСС заявление Потынга, сделанное в ходе заседания в Южном окружном военном суде.

По версии следствия, Потынг по заданию куратора изучил автомобили, которые имеют доступ на территорию ЗАЭС, для последующего совершения взрыва на территории станции. Планировалось нанести максимальный ущерб, вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, для дискредитации РФ и получения Украиной поддержки и финансирования от Запада, сказано в сообщении.

Потынг получил от куратора информацию о тайнике, где хранилось взрывное устройство, начинённое тротилом массой до 1 кг, и перенёс его в свою квартиру в Энергодаре, позднее установил взрывное устройство под заднюю правую часть днища автомобиля Hyundai, но взрывчатка была обнаружена. В декабре 2023 года Потынг был задержан.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Генпрокуратуры ранее сообщала, что Потынг, решив примкнуть к украинской разведке, передавал своим кураторам данные о маршрутах движения автомобилей сотрудников ЗАЭС, а потом согласился на убийство сотрудника российских правоохранительных органов.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК России («Участие в террористическом сообществе»), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 4 ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»)», отмечалось в сообщении.