Москва, 3 декабря, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Индия становится одним из ключевых рынков для российских EdTech-стартапов, однако выход на этот рынок требует понимания локальной специфики. Инвестор и основатель благотворительного проекта в сфере медицинского образования Donum Алексей Владимирович Башкиров рассказал, как российским компаниям из этой сферы успешно закрепиться в Индии.

Xinhua/ABACA

Большая численность населения и высокие темпы роста экономики приводят к формированию существенного среднего класса, который является основным потребителем услуг EdTech. Ключевой вызов индийского рынка — это низкий уровень доверия к образовательным проектам после ряда скандалов с крупными местными игроками.

Российским компаниям важно отказаться от попыток массового захвата нескольких регионов одновременно. Башкиров Алексей рекомендует сфокусироваться на одной наиболее перспективной географии, например, крупных городах, где имеется высокий спрос на образовательные услуги.

Второй шаг — это определение ниши и проведение детального анализа рынка. Эксперт подчеркивает, что в Индии огромный спрос на образовательные услуги, однако структура рынка существенно отличается от западных стран.

Наиболее перспективные сегменты — это детское и взрослое образование. Так, в детском образовании ключевая ниша — это подготовка к школьным экзаменам и поступлению в университеты. Взрослое образование включает программы по upskilling и reskilling, которые востребованы среди работающих профессионалов, стремящихся улучшить свои навыки или перейти в новую сферу, такую как IT.

Другой значимый фактор — сбор и локализация команды. Важно, чтобы сотрудники, отвечающие за продажи, маркетинг и продукт, были местными жителями. Это связано с тем, что локальные специалисты понимают культурные и ментальные особенности целевой аудитории, что критично для правильной адаптации продукта.

Одной из распространенных ошибок при выходе на новые рынки является увеличение фиксированных расходов в надежде на быстрый захват рынка. Алексей Владимирович рекомендует на начальных этапах сосредоточиться на наиболее важных направлениях для роста и развития.

В России сформировалась сильная AI-экспертиза, которая может стать конкурентным преимуществом на развивающихся рынках в целом, а в Индии особенно. В частности, технологии можно использовать для создания персонализированных учебных планов, автоматизированной оценки знаний и других инновационных решений.

Для достижения прибыльности крайне важно сосредоточиться на долгосрочных органических каналах привлечения пользователей. Такими каналами могут быть контент-маркетинг, SEO, партнерские программы с местными образовательными учреждениями и партнерство с крупными компаниями-работодателями. Эксперт призывает помогать своим будущим студентам видеть перспективу трудоустройства после обучения в компании.

Российские компании должны быть готовы к тому, что финансирование проектов за счет собственных средств может потребоваться на более длительный срок. Частный инвестор Алексей Владимирович Башкиров подчеркивает важность планирования бюджета. При привлечении инвесторов важно не «разгонять» оценку бизнеса и не вводить инвесторов в заблуждение по операционным и финансовым показателям.