Москва, 3 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России рассказали президенту Владимиру Путину о частых случаях возвращения военнослужащих в зону проведения спецоперации после протезирования конечностей, сообщил журналист Павел Зарубин.

Alexey Belkin/Global Look Press

В своём Telegram-канале журналист опубликовал кадры общения главы государства с военнослужащими в Центре инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО).

Путин, в частности, поговорил с одним из бойцов, занимавшимся на тренажёре, и обменялся с ним рукопожатием.

Как передавало ИА Регнум, глава государства ранее 3 декабря прибыл в ЦИТО, где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО.

Президент пообщался с военными, которые проходят реабилитацию, и осмотрел производство протезов верхних и нижних конечностей. Также Путину показали помещения, где проходит «подгонка» протезов и обучение их использованию.

ЦИТО выпускает современные высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты на нижние и верхние конечности, в том числе с микропроцессорным управлением, используя комплектующие собственного производства, что обеспечивает независимость от зарубежных поставок. С мая 2022 года специалисты Центра изготовили более 5000 протезов для участников специальной военной операции.