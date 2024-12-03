Ньон, Швейцария, 3 декабря, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать польский столичный футбольный клуб «Легия» за баннеры их болельщиков с оскорблениями президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает przegladsportowy. onet. pl.

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Согласно публикации, во встрече, прошедшей 8 ноября между варшавской «Легией» и минским «Динамо», фанаты польского клуба разместили на трибунах баннеры с оскорбительным содержанием. Вскоре после этого в УЕФА подтвердили, что это является нарушением, в связи с чем клуб оштрафовали на 17,5 тыс. евро.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября посольство Польши на Кипре выразило недовольство появлением на матче между футбольным клубом «Омония» из Никосии и варшавской «Легией» баннера с напоминанием об освобождении Варшавы советскими войсками в годы Второй мировой войны.

В поединке четвёртого тура Лиги конфедераций УЕФА болельщики «Омонии» вывесили транспарант в несколько десятков метров с надписью: «17/1/1945, Красная армия освободила Варшаву». Этот транспарант вызвал возмущение у польских дипломатов в Никосии.