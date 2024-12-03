Япония, 3 декабря, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Умер сибирский кот по кличке Мир, которого президент России Владимир Путин в 2012 году подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Об этом сообщает японский интернет-портал Yahoo! Japan.

ИТАР-ТАСС/ Игорь Беляев

Как сообщают местные СМИ, 12-летний кот Мир скончался из-за лимфатического заболевания в ветклинике, где за ним присматривал губернатор.

Интернет-портал сообщает, что каждый год в национальный День кошек 22 февраля префектура публиковала видео с Миром. По случаю смерти питомца Норихисе Сатакэ решил провести внеочередную пресс-конференцию в понедельник, 9 декабря.

Глава российского государства подарил кота губернатору в ответ на привезённого им щенка японской породы акита-ину, которой славится японская префектура. Это был знак признательности за помощь России после катастрофических стихийных бедствий, произошедших в Японии в марте 2011 года. Такой подарок был выбран после того, как стало известно, что губернатор больше любит кошек, чем собак.

В 2017 году губернатор префектуры Акита сообщал, что подаренный кот взрослеет на глазах и приобретает японские черты. Как передавало ИА Регнум, Мир отлично ладил с остальными шестью кошками Сатакэ и хорошо понимал по-японски.

В 2016 году президент России показал журналистам свою японскую собаку по кличке Юмэ. Он сообщил, что животное в отличной форме, обладает строгим характером и хорошо выполняет свои охранные функции — «всегда защищает хозяина».