Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Ростовский областной суд приговорил двух жителей Запорожской области — граждан Украины к 15 годам колонии за передачу ВСУ данных о российских военных, сообщило «Запорожское агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Южному военному округу.

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Нонна Галка и Виктор Мешняков были признаны виновными в шпионаже. Информацию они передавали в августе 2022 года, сказано в сообщении.

«Граждане Украины Галка Нонна и Мешняков Виктор посредством мессенджера Telegram передали сведения о расположении военнослужащих и военной техники ВС России, дислоцированных на территории Запорожской области, военнослужащему ВСУ, действующему в интересах ГУР МОУ (главного управления разведки минобороны Украины. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Мешняков приговорён к 15 годам колонии строгого режима, Галка — к тому же сроку в колонии общего режима.

Пресс-служба Генпрокуратуры в свою очередь сообщила, что Галка передавала информацию по просьбе своего сына, военнослужащего ВСУ, через Мешнякова, который является её племянником.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре Краснодарский краевой суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения.

В ноябре сотрудники ФСБ задержали агента главного управления разведки минобороны Украины, передавшего Киеву данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе. Было возбуждено уголовное дело о госизмене. Злоумышленник за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу Киеву фото — и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий.