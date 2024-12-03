Киев, 3 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Председатель правления компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов назначен на пост вице-премьера Украины, а также на должность главы нового министерства национального единства Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна. ua».

М. Попов / Global Look Press

«(прим. Премьер-министр Украины Денис) Шмыгаль не объяснил, ни зачем нужно это министерство, ни почему именно Чернышов будет возглавлять его. Потужно», — заявил депутат Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов).

Уточняется, что кандидатуру Чернышова на данном посту поддержал именно Шмыгаль.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый» план стойкости», состоящий из 10 пунктов. В числе пунктов «плана» — «единство», фронт, оружие, деньги, энергетика, безопасность, муниципальные образования, «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и помощь военным.

В пункте «единство» указано, что должно быть создано «министерство объединения Украины» (министерство национального единства), а также планируется утвердить закон о множественном гражданстве и инициировать создание совместно с западными странами так называемого «культурного Рамштайна» (по аналогии с форматом обсуждения военной помощи Запада Украине).