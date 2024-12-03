Хельсинки, 3 декабря, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Подводные коммуникационные кабели между Финляндией и Швецией в Балтийском море получили повреждения в ходе проведения строительных работ, заявили 3 декабря в управлении транспорта и связи Финляндии (Traficom).

Global Look Press

«Оба кабеля, судя по всему, были оборваны во время строительных работ, так что это была обычная ситуация», — говорится в заявлении ведомства.

В управлении уточнили, что ремонтные работы уже завершены.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat написала о повреждении кабеля, связывающего Финляндию и ФРГ. После информацию о неисправности кабеля C-Lion1 подтвердил финский государственный оператор телекоммуникационной инфраструктуры Cinia.

Власти ФРГ и Финляндии начали расследование причин случившегося. При этом внешнеполитические ведомства указанных стран допустили, что обрыв кабелей это часть «гибридной войны». Чиновники также начали подозревать Россию в своих проблемах.

19 ноября директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс проинформировал, что на дне Балтийского моря оказался оборван интернет-кабель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности РФ к повреждению двух кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в свою очередь выразил мнение, что повреждение подводных кабелей в Балтийском море не было случайностью, как и подрыв «Северного потока». При этом он не стал обвинять в этом Россию.

3 декабря появилась информация, что между Швецией и Финляндией был зафиксирован новый разрыв телекоммуникационного кабеля. Газета Helsingin Sanomat написала, что в Финляндии произошёл обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect.