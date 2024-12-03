Москва, 3 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Предприятие «Южмаш» в Днепропетровске не случайно было выбрано в качестве цели для испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом 3 декабря сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он напомнил, что завод является оборонным предприятием с мощнейшей подземной инфраструктурой. Во времена СССР это было крупнейшее предприятие, сейчас его произведственные мощности существенно ниже, но всё равно значимы.

«В основном у них сохранилось производство корпусов ракет. Они собирают их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют всё это «Нептун» или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — рассказал в беседе с «Царьградом» бывший парламентарий.

Именно поэтому удар был нанесён по «Южмашу», уверен он. Экс-депутат также считает, что это является сигналом избранному президенту США Дональду Трампу. По словам Царёва, если бы в 2019 году американский лидер не принял решение о выходе США из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то не было бы этих испытаний и удара «Орешником».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин заявил, что такой шаг стал ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений по России. Глава государства подчеркнул, что такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, и конфликт приобрёл глобальный характер.

Путин сообщил, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерный заряд.

Американский экономист, профессор Ричард Вольф заявил, что западные страны были поражены использованием российскими военными «Орешника» и сравнили это событие с запуском СССР на орбиту первого искусственного спутника Земли.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен считает, что удар новейшей баллистической ракетой «Орешник» по Днепропетровску навсегда изменил правила ведения боевых действий.