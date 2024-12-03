Вологодская область, 3 декабря, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Вспышка ветряной оспы произошла в психоневрологическом пансионате «Солнечный Дом» в Волгоградской области, двое детей скончались. Об этом сообщает 3 декабря Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По информации источников канала, первые симптомы заболевания появились у 11 детей ещё 7 ноября, после чего восьмерых воспитанников поместили в больницу. Из-за осложнений двое умерли.

«Предварительно, причина смерти — пневмония и ветрянка. Жизни остальных детей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

За состоянием шестерых детей наблюдают московские врачи.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре одну из московских школ временно закрыли из-за нескольких зарегистрированных случаев кишечной инфекции у детей. На момент закрытия школьного корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов. Роспотребнадзор добавил, что никому из пострадавших госпитализация не потребовалась. У заболевших детей выявили норовирус.