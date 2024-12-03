Москва, 3 декабря, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Уже 13 международных брендов заявили о желании выйти на российский рынок розничной торговли в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам старший директор СORE. XP Марина Малахатько.

РИА Новости / Владимир Астапкович

По словам эксперта, в Россию в 2025 году может войти до 25 иностранных брендов, что будет соответствовать уровню 2023–2024 годов. Многие партнеры соблюдают конфиденциальность в процессе согласования сделок, однако, по мнению топ-менеджера, иностранные бренды сохраняют умеренный оптимизм относительно перспектив открытия на российском рынке.

«Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них десять игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Семь из 13 планирующих выход в Россию брендов — представители европейских стран», — сказала Малахатько.

Эксперт также заявила, что в 2024 году в России первые магазины открыли 22 международных бренда. Около 59% новых брендов приходятся на страны Азии, а 23% — из Европы. При этом покинули российский рынок в 2024 году всего четыре иностранных бренда.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, даже наоборот, предлагали подумать о последствиях. Как уточнил глава государства, замещение транснациональных компаний стало стимулом для экономики России.

Как передавало ИА Регнум, несмотря на антироссийские санкции ряд западных компаний не хотят покидать Россию. В частности, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в мае заявил, что итальянские компании не собираются уходить из России и оставлять такой привлекательный рынок.