Москва, 20 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Разработка и производство новых моделей ёлок ведётся с учётом пожеланий именно российских потребителей. В этом сезоне, например, очень актуальны ёлки зауженной формы, потому что габариты квартир не всегда позволяют поставить большую ёлку. Об этом в беседе с ИА Регнум заявила руководитель розничного отдела продаж магазина «Ёлкиторг» Ольга Шапошникова.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Все мы ограничены в пространстве, поэтому в этом году создана линейка популярной городской ёлки, её диаметр до 115–130 см и высота от 180 см до 240 см. И эта позиция на рынке сейчас востребована», — заявила эксперт.

Цены в среднем сегменте: искусственное дерево с мягкой хвоей в хорошем качестве высотой 210 см будет стоить порядка 8–15 тыс. рублей, рассказала Шапошникова. Классом выше идут комбинированные модели: когда внутренний слой хвои мягкий, а наружный слой веточек сделан из литой хвои. Цены на такие деревья стартуют от 20–30 тыс. рублей. Дороже всего обойдутся ёлки с литой хвоей и деревья со встроенными в ветки гирляндами. Ценник на них начинается от 30 тыс. рублей.

Говоря о безопасности, эксперт посоветовала проверять при покупке ёлки противопожарный сертификат, так как на самой коробке может и не указываться эта информация.

«У уважающего себя производителя эту информацию можно найти в свободном доступе. Хвойные изделия из искусственных материалов обязательной сертификации не подлежат, но мы, российские производители, свои ёлки добровольно сертифицируем. Так как нашу продукцию мы поставляем в бюджетную сферу и сферу обслуживания: это рестораны, кафе, бары, где вопрос безопасности стоит на первом месте», — добавила собеседник.

Визуально очень сложно отличить: легко воспламеняемая ёлка или нет, всё зависит от сырья, из которого она изготовлена. У крупных российских производителей, например, это сырьё класса А+, то есть это премиальное ПВХ, первичной обработки, а не вторичной переработки, которая не даёт запаха едкого и не выделяет формальдегиды, подчеркнула Шапошникова.

«Сейчас в России много крупных отечественных производителей ёлок. Это «Ёлкиторг», «Царь-Ёлка», «Елипинери», «Макскрисмас». Много лет в РФ популярны ёлки европейского производства из Нидерландов фирмы «Триумф». Многие российские производители раньше на них равнялись, а сейчас даже обогнали их по качеству. Тем более мы работаем приблизительно все на одном сырье высокого класса. Европейские ёлки дороже, чем российские, примерно на 20%, поэтому спрос на них падает», — рассказала эксперт.

Также на рынке ёлок есть китайские производители. И они разные, есть и заводские хорошие, которые можно отличить по запаху и креплению. В основном китайскую продукцию продают на маркетплейсах и в гипермаркетах, отметила Шапошникова.

«У китайских продавцов картинка не всегда соответствует содержимому коробки. И обязательно нужно проверять, из чего сделано изделие, часто для удешевления используют вторично переработанный пластик, который токсичен», — указала эксперт.

Все производители фиксируют цены, и цена сезона начинается с сентября. То есть, если летом не успели приобрести ёлку по скидкам, то с сентября уже будет действовать одинаковая цена вплоть до Нового года. Цены могут поднимать сами торгующие организации, а не производители. Лучше не затягивать покупку ёлки до последних дней декабря, ожидая какие-то скидки, а выбирать новогодний атрибут в первых числах декабря, чтобы был богатый выбор, нужная высота и качество, добавила Шапошникова.