Пекин, 3 декабря, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Власти Китая ввели прямой запрет на экспорт в США материалов, необходимых для производства полупроводниковых компонентов, в том числе и в военной сфере. Об этом пишет британское агентство Reuters.

«Китай запретил экспорт в США товаров, связанных с полезными ископаемыми галлием, германием и сурьмой, которые могут быть использованы в военных целях. Пекинская директива о так называемых изделиях двойного назначения как военного, так и гражданского, ссылается на соображения национальной безопасности и вступает в силу немедленно», — указано в публикации со ссылкой на министерство торговли КНР.

Материалы, о которых идёт речь в директиве, используются в производстве чипов и аккумуляторов, в компонентах для военного и коммуникационного оборудования, а также применяются в инфракрасной технике.

В директиве уточняется, что решение об усилении экспортного контроля принималось из соображений национальной безопасности республики, а также как ответ на меры экспортного контроля, принимаемые самими Штатами.

Как передавало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп 30 ноября заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары стран БРИКС, если члены объединения создадут новую валюту для международных расчётов вместо «могучего доллара». При этом он отметил, что считает почти нулевой возможность создания валюты, которая бы заменила американскую.

16 ноября на полях саммита АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать с администрацией Трампа. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении стабильных отношений с США.

9 ноября опрошенные американским изданием The Hill эксперты заявили, что Трамп, вероятно, постарается разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР и для этого будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения».