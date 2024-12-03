Нижний Новгород, 3 декабря, 2024, 14:55 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера. В ней каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Символом «Школы 21» стало сердце, которое пульсирует в ритме цифровой трансформации региона.

Пресс-служба Сбера «Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде

«Сегодня очень важный день и для нас, и для Нижнего Новгорода — одного из самых продвинутых городов в стране с точки зрения развития современных технологий, микроэлектроники, IT», — сказал Герман Греф. Он добавил, что кампус открыт в здании ушедшей западной компании, где теперь работают инженеры Сбера — в этом смысле компетенция лидерства в Нижнем Новгороде успешно сохраняется.

«Теперь талантливые и мотивированные ребята из любых уголков Нижегородской области могут бесплатно и в удобном графике получить здесь востребованную профессию. Поздравляю всех с этой уникальной возможностью получить IT-образование мирового уровня», — заключил Греф.

Сбер реализует образовательный проект в партнерстве с правительством Нижегородской области по поручению президента РФ. Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область — третий после Москвы и Санкт-Петербурга региона по количеству «айтишников» в стране, однако дефицит ИТ-кадров все еще остро ощущается.

«Мы уже имели возможность оценить уровень специалистов, которые выпускаются из «Школы 21». Отметил для себя удивительный уровень концентрации усилий именно на том, что действительно важно», — добавил губернатор.

Пресс-служба Сбера «Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде

«Школа 21» в Нижнем Новгороде рассчитана на 200 рабочих станций. Как и все кампусы школы, нижегородский работает 24/7. Планируется, что через отборочные «бассейны» будут ежегодно проходить 900 человек, а приступать к основному обучению — 200 участников.

«Бассейн» стартовал 2 декабря 2024 года. На него зачислено 220 человек. Средний возраст участников ― 29 лет, 28% ― девушки, 30% участников ― студенты вузов, 50% никогда не пробовали программировать до поступления в «Школу 21» и пришли из таких сфер, как юриспруденция, туризм, промышленность, искусство, строительство. Следующие «бассейны» начнутся 27 января и 10 марта 2025 года.

После «бассейна» каждый участник выстроит индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей. Можно выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Или одно из пяти новых направлений «Школы 21», где умение писать код необязательно, — кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно прокачать свои навыки.

Пресс-служба Сбера «Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде

Обучение в школе проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. Так участники получают не только «твердые», но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.