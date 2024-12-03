Париж, 3 декабря, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Украина могла обратиться с просьбой к союзникам предоставить ей системы противоракетной обороны (ПРО) для противодействия новейшей российской ракете средней дальности «Орешник». Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

US Army/Global Look Press

По данным журналистов, представители киевского режима просили о средствах ПВО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и Arrow, разработанной Израилем и США, на прошлой неделе в Брюсселе.

Украина полагает, что такие комплексы якобы способны сбить «Орешник».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин заявил, что такой шаг стал ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений по России. Глава государства подчеркнул, что такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, и конфликт приобрёл глобальный характер. Путин сообщил, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерный заряд.

Баллистическая ракета «Орешник является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой», отметил военный обозреватель Александр Бутырин.

Москва по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) предупредила США, что запустила баллистическую ракету. Это произошло «в явочном автоматическом режиме» за 30 минут до пуска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава киевского режима Владимир Зеленский после испытания российского ракетного комплекса «Орешник» запросил у Запада новые комплексы ПВО, которые якобы «могут сработать». По его словам, этот вопрос он обсудил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и назвал конкретные системы противовоздушной обороны, имеющиеся у партнёров и необходимых Киеву для перехвата «Орешника».