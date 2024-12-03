Тбилиси, 3 декабря, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Конституционный суд Грузии не принял в производство иск президента республики Саломе Зурабишвили, призывавшей признать итоги парламентских выборов неконституционными. Об этом говорится в пресс-релизе судебной инстанции.

«Вердикт окончательный и обжалованию или пересмотру не подлежит», — добавили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Победу одержала правящая в стране партия «Грузинская мечта». Она набрала 53,93% голосов и получила в парламенте 89 мандатов.

Зурабишвили заявила, что не признаёт итоги голосования и выразила мнение, что выборы были подтасованы. Прозападная оппозиция также не признала результаты голосования и отказалась участвовать в заседаниях парламента, а также начала выводить своих сторонников на улицу.

26 ноября парламент Грузии назначил на 14 декабря проведение очередных президентских выборов. Инаугурация избранного президента должна пройти 29 декабря. 28 ноября, власти Грузии решили приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После этого возобновились протесты в Тбилиси.

1 декабря премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что власти Грузии не рассматривают вопрос проведения в стране повторных выборов в парламент. 2 декабря Зурабишвили призвала школы присоединиться к акциям протеста против грузинского правительства.