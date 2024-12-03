Москва, 3 декабря, 2024, 14:29 — ИА Регнум. В приложении сервиса такси «Яндекс Go» появилась детализация цены поездки, которая позволит пассажирам понять, как эта цена формируется. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

«Теперь пассажиры смогут увидеть, из чего складывается цена каждой поездки на такси, включая точный размер повышающего коэффициента во время высокого спроса. «Яндекс Go» добавил детализацию цены в приложение в ответ на просьбы пассажиров. Она формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, чтобы увидеть детализацию, необходимо кликнуть на значок рубля в левом верхнем углу экрана мобильного приложения сервиса, после того как выбран маршрут и тариф. Уточняется, что эта функция доступна для тарифов «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Детский» и «Вместе», а воспользоваться ею могут все пользователи сервиса в России.

После нажатия на вышеописанную иконку на экране появляется детализация стоимости поездки, в которую входит подача автомобиля и сама поездка. Цена зависит от времени и расстояния, а также от коэффициента спроса, который, в свою очередь, зависит от количества заказов в определённый момент времени.

Как передавало ИА Регнум, в октябре председатель движения «Форум такси» Олег Амосов предупредил россиян о грядущем повышении цен на поездки в такси. По мнению Амосова, до Нового года цены на такси вырастут ещё на 15%, и это не предел. Эксперт связал изменения цен с подорожанием самих автомобилей, а также с дефицитом водителей, новыми требованиями закона о такси и введением страховок ОСГОП.