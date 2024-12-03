Москва, 3 декабря, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что пенсию по старости россиянам будут выплачивать после 15 лет страхового стажа. Об этом депутат сообщила в интервью «Газете.Ru».

Кирилл Каллиников / РИА Новости

Светлана Бессараб уточнила, что 15-летний страховой стаж для пенсии может быть с перерывами. Также самозанятые для накопления страхового стажа могут заключить с Социальным фондом договор о добровольных пенсионных накоплениях и уплачивать взносы ежегодно, сообщила она газете.

«Россиянам для получения выплат нужно в принципе накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Кроме того, кроме 30 баллов и 15 лет стажа, ещё одно требование — достижение пенсионного возраста. Если мужчина не достиг 63 лет, а женщина — 58 лет в 2025 году, то даже при наличии 15 лет страхового стажа и накопленных 30 пенсионных баллах граждане не смогут рассчитывать на выплаты. Пенсионный возраст в России повышается в рамках реформы. Так, в 2026 году на пенсию смогут выйти женщины 59 лет и мужчины 64 лет. С 2028 года на пенсию могут выйти женщины в 60 лет и мужчины в 65 лет», — отметила Бессараб.

3 декабря доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала о планируемых масштабных индексациях пенсий. С 1 апреля 2025 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 14,75%. Выплаты получают пенсионеры, не имеющие достаточного стажа, инвалиды и потерявшие кормильца. Кроме того, страховые пенсии проиндексируются с 1 января на 7,3% в соответствии с инфляцией за 2024 год.

23 ноября президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года (270 месяцев). В документе сообщается, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистики о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.