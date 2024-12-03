Вершина Тёи, Хакасия, 3 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пройдёт дополнительное медицинское обследование из-за проблем со здоровьем. Об этом президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила 3 декабря «Матч ТВ».

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Большунов

Накануне Большунов не смог преодолеть стадию четвертьфинала спринта классическим стилем на втором этапе ФосАгро Кубка России, проходящем в Хакасии. Он также пропустит масс‑старт 4 декабря.

«Александр только улетел в Москву. Ни я, ни Юрий Викторович (Бородавко), ни сам Саша не знают, что с его состоянием, поэтому мы его и отправили на обследование», — сказала Вяльбе и выразила надежду, что спортсмену помогут столичные врачи.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил в беседе со спортивным каналом, что «по всем ощущениям что‑то мешает организму Александра работать в полной мере». Дальнейшие решения будут приняты после дообследования, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря на этапе Кубка России в Хакасии в Большунова врезался квадрокоптер. Дрон задел ногу и лыжную палку спортсмена, но не помешал ему финишировать. Большунов занял девятое место.

По словам Вяльбе, инцидент произошёл из-за желания оператора как можно ближе снять лыжника. Со стороны Большунова не было никаких жалоб

В новом сезоне Большунов, выступавший за сборную Архангельской области, представляет Татарстан.