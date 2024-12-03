Санкт-Петербург, 3 декабря, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Более 500 студентов из 60 вузов России приняли участие в фестивале «Будущее «Роснефти». Мероприятие состоялось на площадке Высшей школы менеджмента в Санкт-Петербургском государственном университете (ВШМ СПбГУ).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Санкт-Петербурге состоялся фестиваль «Будущее Роснефти»

Фестиваль проводится с 2009 года, и его основная цель — привлечь в компанию талантливую молодежь. В этом году мероприятие прошло в двух гибридных форматах — в дистанционном и в очном. Студенты приняли участие в квестах, викторинах, профориентационных мастер-классах, тренингах, а также выполнили тестовые конкурсные задания.

С помощью конкурсного отбора было определено 100 финалистов, которые приняли участие в кейс-чемпионате по пяти направлениям. Команды участников работали над решением кейсов по поиску инновационных подходов и решений научно-технических задач, а затем защитили свои презентации перед экспертами «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Санкт-Петербурге состоялся фестиваль «Будущее Роснефти»

Студенты также встретились с представителями кадровой службы компании на ярмарке вакансий, где у них была возможность задать интересующие вопросы. По итогам мероприятия студенты получат возможность пройти практику и стажировку в дочерних обществах «Роснефти» с перспективой дальнейшего трудоустройства.

«Роснефть» проводит активную работу по формированию молодого внешнего кадрового резерва из числа школьников и студентов в регионах своей производственной деятельности. Этому способствует корпоративная система непрерывного образования «Школа — колледж/вуз — предприятие», которая была создана в 2005 году. Первая ступень системы непрерывного образования — организация «Роснефть-классов» на базе лучших учебных заведений: школ, лицеев, гимназий. Сегодня «Роснефть-классы» открыты в 56 школах, расположенных на территории 20 субъектов РФ, в которых учатся более 2,7 тыс. школьников.