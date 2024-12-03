Москва, 3 декабря, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Россия и Иран не намерены затягивать подписание Договора о стратегическом партнёрстве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Анатолий Медведь/РИА Новости

«Стороны действительно не намерены тянуть с подписанием соглашения», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в июле новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, которая является стратегическим союзником Ирана. Об этом он заявил в статье «Моё послание новому миру». Пезешкиан также написал, что Пекин и Москва поддерживали Тегеран в трудные времена, и Иран глубоко дорожит этой дружбой.

Президент России Владимир Путин 6 июля поздравил Пезешкиана с победой на выборах главы государства, направив ему телеграмму. Он отметил, что рассчитывает на наращивание сотрудничества между странами, направленного на благо их народов и на укрепление региональной безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва рассчитывает на продолжение партнёрских и союзнических отношений с Тегераном.

Путин 23 октября провёл встречу с Пезешкианом. Российский лидер заявил, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки. Пезешкиан же выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани, однако этого пока не произошло.