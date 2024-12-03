* — физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Киев, 3 декабря, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в потере возможности заключить мирный договор с Россией. Об этом украинский политик заявил в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам Гончаренко, в 2024 году шансов у Украины на заключение мирного договора уже не осталось. Он также отметил, что Зеленский довёл страну до того, что она потеряла «позицию силы».

«Почему мы всегда не в то время и не тогда, когда надо? В 2023 году перед контрнаступлением мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор, не хороший, но нормальный», — считает депутат.

3 декабря был опубликован план, разработанный потенциальным спецпосланником избранного президента США Китом Келлогом, по мирному урегулированию на Украине. Среди пунктов значились снятие антироссийских санкций, отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за РФ занятых территорий.

В ноябре Служба внешней разведки России сообщила, что страны НАТО обдумывают вариант заморозки конфликта на Украине и введения на её территорию оккупационных контингентов с последующим фактическим разделом государства на несколько зон.

Также президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров украинские власти должны признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что власти Украины во время переговоров с российской стороной в Стамбуле в марте 2022 года были готовы согласиться на уступки, отказаться от вхождения в НАТО и обсудить ситуацию с Крымом, но США запретили это делать. По его словам, США были против компромисса, так как посчитали, что могут сдержать Россию.