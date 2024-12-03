Москва, 3 декабря, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Миграционная политика в России нуждается в изменении в сторону ужесточения, что позволит стране избежать ряда проблем. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Он уточнил, что у тех, кто желает находиться в РФ, должна быть такая возможность, но эти люди должны интегрироваться в общество.

«Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», — сказал Фадеев в интервью РБК.

Глава СПЧ заметил, что в России ранее паспорта получили миллионы людей, прибывших из-за рубежа. При этом выявляются случаи, когда новые граждане почти не знают русского языка.

Он выразил уверенность, что такие мигранты никогда не социализируются и не станут гражданами по существу, а значит, не нужны России. Фадеев считает, что трудовые мигранты должны приезжать в РФ только через работодателя, а трудовой контракт следует заключать только на определенный срок, и нарушение условий документа должно быть поводом для выдворения иностранца.

Он пояснил, что подобный механизм поможет определить точное количество трудовых мигрантов, в которых нуждается страна. Глава СПЧ также отметил, что никто из официальных лиц не называет эту цифру. Кроме того, Фадеев призвал прекратить практику, при которой мигрантам разрешается привозить с собой семьи.

Примером появления этнического анклава он назвал ситуацию в городе Обнинске в Калужской области. Фадеев добавил, что власти этого региона принимают жесткие меры в сфере миграции, с частью которых он не согласен.

В середине ноября 12 ноября в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Валерий Фадеев также заявлял о необходимости введения жёстких требований к работникам социальной сферы, включая водителей такси, сотрудников магазинов, официантов и сиделок. Он отметал, что те люди, которые подходят под эти нормы, должны иметь право работать вне зависимости от их национальности. Кроме того, глава СПЧ подчёркивал, что, если какие-то мигранты не хотят учить русский язык и не хотят встраиваться в нашу культуру, то они не нужны России, и пускать их в страну не следует.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблему для России представляют нелегалы, а не мигранты. По его словам, легальных трудовых мигрантов страна приветствует, так как для динамичного развития нужны рабочие руки.

27 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики заявил, что все случаи въезда в Россию, перемещения по стране и выезда мигрантов должны быть поставлены под жёсткий контроль государства. Он напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнётся первый этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан