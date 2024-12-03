Москва, 3 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Банк России не видит необходимости активнее проводить интервенции на валютном рынке для стабилизации курса рубля вместо повышения ключевой ставки для борьбы с инфляцией. Об этом 3 декабря в кулуарах конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги развития» заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Мы не разделяем это мнение», — процитировал ТАСС зампреда Центробанка.

По словам Заботкина, регулятор не видит устойчивого замедления инфляции в стране и ожидает, что по итогам года её уровень будет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ на 2024 год в размере 8–8,5%.

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что для стабилизации курса рубля Банку России следует активнее заниматься интервенциями на валютном рынке, а не повышением ставки. Он добавил, что в случае очередного повышения ключевой ставки сберегательные настроения граждан могут улучшиться, но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. После этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.

28 ноября Пьянов заявил, что в банке прогнозируют повышение ключевой ставки в декабре до 23%. Он сравнил этот показатель со «штормом» на процентном рынке.

Президент России Владимир Путин призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля. Глава государства отметил, что ситуация под контролем и оснований для паники совершенно точно нет.