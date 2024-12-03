Москва, 3 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Соловецкий камень — мемориал жертвам политических репрессий — следует перенести с Лубянской площади, так как он превратился в место для политических акций. Об этом глава Совета по правам человека (СПЧ) и советник президента Валерий Фадеев заявил в интервью РБК, опубликованном 3 декабря.

Артем Геодакян/ТАСС

По его словам, люди приходят к Соловецкому камню уже не для того, чтобы почтить память жертв. Посещение мемориала — своего рода упрёк тем, кто работает в здании на Лубянке», хотя власть, откликнувшись на требования общественности, проявила «антисталинистский характер» и открыла на проспекте Сахарова «Стену скорби».

«Но люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: «Мы здесь, мы все помним, а вы такие же», — отметил Фадеев.

Поэтому, добавил он, пора «перенести в конце концов памятный камень» с площади.