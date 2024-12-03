Москва, 3 декабря, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Аномально тёплая для зимнего периода погода продлится на территории Сибири ещё минимум неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Александр Манзюк / ТАСС

«Там сумасшедшие просто аномалии — на 16-20°С температура выше нормы. Это означает, что минимальные температуры в диапазоне минус 20-23°С вместо минус 40», — сообщил синоптик «РИА Новости».

Метеоролог добавил, что на территории Сибири всё-таки стоит ожидать морозы до -50°С, однако, по его словам, они будут редкими.

Как передавало ИА Регнум, Вильфанд 29 ноября заявил, что в декабре во всех регионах России ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что это связано с ожидаемым частым «вторжением Атлантики» в азиатскую часть страны, что является редким явлением.

25 ноября он также рассказал, что в настоящее время уже свыше 90% территории России покрыто снегом, и за неделю эта ситуация не изменится. Метеоролог уточнил, что высота снежного покрова в Ямало-Ненецком автономном округе уже составляет от 30 до 45 см, а в Якутии — от 15 до 50 см.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова 12 ноября рассказала, что в столице прогнозируется тёплая зима, а температура воздуха, как ожидается, будет повышенной до марта. Синоптик констатировала, что, таким образом, положительная аномалия температуры воздуха продержится с июня 2024 года как минимум до марта 2025 года.