Москва, 3 декабря, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2024 года увеличились в годовом выражении на 11%, следует из статистики, опубликованной Минпромторгом.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По итогам ноября в РФ было реализовано около 120 тыс. авто. При этом по отношению к октябрю 2024 года объём продаж новых легковых машин снизился на 29%.

В ноябре было в России было продано 14,2 тыс. лёгких коммерческих автомобилей, что на 28% больше, чем в ноябре 2023 года. По сравнению с октябрём 2024 года продажи таких машин сократились на 12%.

Продажи грузовых автомобилей в ноябре снизились в годовом выражении на 25% и составили 9 тыс. единиц. По отношению к октябрю 2024 года показатель упал на 31%.

Продажи автобусов выросли в годовом выражении на 30%. В ноябре было реализовано 1,8 тыс. таких транспортных средств, по сравнению с октябрём 2024 года продажи сократились на 2%.

Всего по итогам ноября 2024 года в РФ было продано 145 тыс. новых транспортных средств. Это на 7% больше, чем в ноябре 2023 года, но на 27% меньше, чем в октябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года «Автостат» сообщил, что в июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Рост по сравнению с июнем 2024 года составил 9,5%. За июль в стране было продано 136 221 легковых машин. Лидером продаж был АвтоВАЗ с 35 619 проданными автомобилями Lada. В топ-5 также вошли Haval (16 671 авто), Chery (14 228), Geely (13 098) и Changan (11 403).

В сентябре комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса проинформировал, что объём продаж на российском авторынке в августе 2024 года вырос на 34% по сравнению с августом 2023 года. Общие продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей за август 2024 года составили 152 012 единиц с учётом альтернативных каналов поставок. В комитете назвали это лучшим результатом августа за последние 10 лет.