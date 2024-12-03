Москва, 3 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В России начался приём заявок на участие в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Это мероприятие из года в год помогает найти и поддержать яркие инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. В этот раз конкурс стартовал прямо перед началом хоккейного матча между «Динамо» и ЦСКА. Церемонию символического вбрасывания шайбы на льду провели министр спорта России Михаил Дегтярев и прославленный российский хоккеист, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

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Мероприятие для запуска нового сезона проекта было выбрано не случайно. За предыдущие отборы конкурс «Ты в игре» открыл немало хоккейных проектов, которые объединяют любовь к этому виду спорта, стремление его развивать и сделать доступным для каждого.

«Участники конкурса — это тысячи энтузиастов по всей России, которые формируют новую культуру здорового и спортивного образа жизни. Кто-то на уровне своего небольшого населенного пункта, а кто-то — по всей стране. Благодаря им многие смогут побороть лень и, наконец, заняться спортом», — отметил Михаил Дегтярёв.

Планируется, что к 2030 году количество вовлеченных в спорт россиян вырастет до 70%. И достичь этого показателя помогает федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». А конкурс «Ты в игре» помогает разнообразить форматы спортивной активности. Так, с 2020 года в нём приняли участие более 16 тысяч инициатив, которые помогли привлечь к активному образу жизни более 15 млн человек по всей стране.

«В юбилейный год мы ожидаем еще большего числа участников, новых спортивных направлений и значительного роста интереса со стороны зрителей», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Каждый сезон проекты участников оценивают лучшие эксперты отрасли. В пятом сезоне в него вошли пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух и другие.

«В новом сезоне «Ты в игре» мы сделали ещё больший акцент на образовательную составляющую и усилили блок наставничества. На протяжении нескольких недель с полуфиналистами и финалистами конкурса будут работать эксперты образовательного акселератора, которые помогут участникам доработать проекты и взглянуть на них с разных сторон. Это по-настоящему редкий шанс получить экспертизу от лучших специалистов в области спортивного менеджмента и маркетинга. Войти в число победителей — это приятный бонус для участников конкурса, но главная ценность — в той системе поддержки, которую мы для них выстроили», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Интересно и то, что конкурс даёт возможность развивать и проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Например, одним из победителей четвертого сезона стал проект «Step2Wake» из Санкт-Петербурга. Его команда с 2015 года обучает людей с поражением опорно-двигательного аппарата адаптивному вейкборду — виду спорта, сочетающему в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. К доске для вейкборда крепится специальное кресло, на котором сидит спортсмен, а лебедка или катер помогают доске набирать скорость и рассекать водную гладь.

«Шаг к пробуждению» (Step2wake) — единственная организация в России, которая проводит тренировки по адаптивному вейкбордингу для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями интеллектуального развития», — отмечает тренер и основатель Максим Пономарев.

Новое танцевально-спортивное направление для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья развивают в рамках ещё одного победившего в конкурсе проекта — «Инклюзивный проект: Адаптивный твирлинг. Праздник возможностей». В основе этого направления — элементы хореографии, гимнастики, акробатики, жонглирования, танца и спортивной состязательности.

Основной реквизит для твирлинга — «батон». С этой особой палкой с двумя наконечниками спортсмен и работает, развивая мелкую и крупную моторику. Благодаря победе в конкурсе авторы проекта смогли организовать бесплатный курс и обучить твирлингу 38 педагогов из разных регионов.

А в Ярославской области с изобретением местным предпринимателем Алексеем Лукьяновым инновационного снаряда для плавания родилось целое спортивное движение. Его запатентованный сибайк представляет собой подводный велосипед, только без руля, но с пропеллером. Пловец зажимает его между ног и крутит педали, преодолевая большие расстояния по воде с небольшими энергозатратами.

Важно и то, что сибайк — полностью отечественная разработка. Собирается уникальный спортивный аппарат в Ярославле. А его появление было связано с простым желанием увеличить скорость во время плавания.

«Желающих опробовать водный велосипед становится всё больше. В России открыты 18 школ и было проведено больше 30 соревнований за последние несколько лет», — отметил президент физкультурно-спортивного общества «Сибайк» Александр Кучменко.

Прием заявок для участия в новом сезоне конкурсе проектов «Ты в игре» продлится до 14 марта 2025 года. Подробная информация о проекта размещена на официальном сайте.

Как сообщало ИА Регнум, увеличение числа россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений являются приоритетными задачами федпроекта «Спорт — норма жизни». С ним в России реализуется большое число важных инициатив — проводятся спортивно-массовые мероприятия, возрожден комплекс ГТО, строятся спортивные площадки и объекты в самых отдалённых уголках страны. Кроме того, особое внимание уделяется повышению квалификации тренеров и педагогов.