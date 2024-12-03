Москва, 3 декабря, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В послании канцлера Германии Олафа Шольца, адресованном президенту России Владимиру Путину, нет ничего нового. Представители разных европейских государств продолжают деструктивную линию на провоцирование продолжения конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Michael Bahlo/Global Look Press

«Здесь вряд ли что-то стоит комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств, они намерены продолжать дальше свою деструктивную линию на провоцирование этой войны. Собственно, только так мы к этому и относимся», — сказал Песков.

Россия, добавил Песков, продолжает специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. При этом представитель Кремля отметил, что смысл продолжать контакты с западными политиками и с Шольцем по-прежнему есть.

«Смысл продолжать контакты, возобновлять их есть всегда. Президент неоднократно говорил о том, что остается открытым для диалога во имя достижения наших целей», — сказал Песков

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Шольц, будучи с необъявленным визитом в Киеве, опубликовал в социальной сети X обращение кРоссии, в котором вновь выразил поддержку главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», и выразил уверенность в том, что эта поддержка не ослабнет.

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя это послание, призвал Шольца задуматься о немецком народе, а не об Украине. Боуз также призвал немецкого лидера рассказать правду о газопроводе «Северный поток», который, по словам журналиста, был перекрыт союзниками Германии.

Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал позорным и несоответствующим интересам ФРГ послание немецкого канцлера. Гемпель отметил, что своим посланием Шольц лишь в очередной раз доказал, что является «марионеткой США» и проводником их геополитических интересов. Глава общины также призвал немца не подавать собственные сигналы, а, наоборот, прислушаться к сигналам, которые подаёт Западу Путин.