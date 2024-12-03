Москва, 3 декабря, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В этом году в Москве обновлено около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, модернизацию шахт в российской столице проводят с 2011 года.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Главная задача — органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым «домикам» пришли модернизированные решётки», — отметил Бирюков. Он напомнил, что вентиляционные шахты — наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. «В этом году привели в порядок около 400 вентиляционных шахт, при проведении работ использовали материалы и оборудование российских производителей», — сообщил заместитель мэра Москвы.

Коллекторное хозяйство столицы, рассказал Бирюков, — это уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 816 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тыс.

«Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств», — рассказал Пётр Бирюков. Специалисты Комплекса городского хозяйства демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводят замену вентиляторов.