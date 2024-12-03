Вашингтон, 3 декабря, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Американские учёные из Университета Эмори завершили третью фазу клинических испытаний препарата для профилактики ВИЧ-инфекций Lenacapavir и доказали его эффективность на 99%. Результаты исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

AP/TASS

В США учёные завершили испытания нового инъекционного препарата для профилактики и предотвращения повторного заражения ВИЧ. Группа испытуемых принимала Lenacapavir дважды в год, и риск заражения снизился на 96%, что сделало препарат более эффективным, в отличии от уже существующих таблеток Truvada, которые необходимо принимать ежедневно.

Третья фаза исследования включала сравнение этих двух препаратов. 99% участников группы Lenacapavir не заразились ВИЧ-инфекцией, т.е. заразились лишь два человека из 2179 испытуемых. В группе Truvada были инфицированы девять человек из 1086.

«Мы видим, что около половины людей, которые начинают принимать ежедневные препараты, прекращают приём в течение года. Наличие эффективного инъекционного препарата, который требуется только два раза в год, очень важно для людей, у которых есть проблемы с доступом к здравоохранению или сохранением приверженности ежедневному приему пероральных таблеток», — сообщила профессор Медицинской школы Эмори Колин Келли.

Научная группа уже передала результаты исследований в Министерство здравоохранения и социальных служб США. Исследователи ожидают, что Lenacapavir может получить одобрение к 2025 году и станет доступным для широкого использования.

Отмечается, что новое средство не помогает лечить пациентов, препарат лишь мешает вирусу захватить ядро клетки.

Как передавало ИА Регнум, в августе руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал грандиозным успехом первичные результаты клинических испытаний Lenacapavir. В них участвовали женщины из ЮАР, и из 2 тыс. испытуемых, принимавших препарат, ни одна не заразилась инфекцией.

При этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в декабре 2023 года заявил, что регионом, где происходит наиболее быстрый рост темпов распространения ВИЧ в мире, является Европа. Он отметил, что такая ситуация наблюдается последние 10 лет. При этом глава бюро отметил, что ВИЧ стал обычным хроническим заболеванием благодаря достижениям современной медицины.