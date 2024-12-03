Москва, 3 декабря, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Для того, чтобы стабилизировать курс рубля Банку России следует активнее заниматься интервенциями на валютном рынке, а не повышением ключевой ставки. Такое мнение высказал первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил, что топ-менеджеры банка «обомлели» от нового курса доллара и повысили свои инфляционные ожидания. По его словам, теперь от Центробанка ждут очередного повышения ключевой ставки. Пьянов указал, что это может повысить сберегательные настроения граждан, но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократится.

«Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает», — процитировало РБК представителя финансовой организации.

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